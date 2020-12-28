Galatasaray'da Belhanda çıkmazı! İlk görüşmeden sonuç çıkmadı

Galatasaray'ın son yıllarda en çok tartışılan futbolcularından birisi olan Younes Belhanda, taraftarı en çok ikiye bölen isimlerin başında geliyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in oyun tarzını beğendiği bir isim olan Faslı yıldızın, sarı-kırmızılılar ile bu sene sonu bitecek olan sözleşmesinin görüşmeleri başladı. Yönetimle birlikte yeni sözleşme için masaya oturan Belhanda'nın takımda kalmak istediğini ve indirim yapmaya hazır olduğunu belirttiği öğrenildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, şu an 3 milyon 350 bin euro ücret alan Belhanda’nın 1 milyon euro daha düşük bir sözleşmeye imza atabileceği öğrenildi.

SONUÇ ÇIKMADI

Geçtiğimiz günlerde basında yer alan haberlerde ise Galatasaray yönetiminin Belhanda'ya 1.5 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı söyleniyordu. Dolayısıyla tecrübeli orta sahanın bu teklifine ilk etapta olumlu yanıt verilmedi. İkinci sözleşme görüşmelerinin ise Fatih Terim ile konuşulduktan sonra yapılması bekleniyor.

Temmuz 2017’de Türkiye macerasına başlayan Belhanda, başarılı bir sezon geçiriyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 4 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

Galatasaray’da toplamda 117 maça çıkan Belhanda, 18 gol atıp, 24 de gol pası verdi.