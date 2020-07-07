Galatasaray'da Belhanda'nın ödemeleri bitmiyor!

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasında Belhanda'nın forma giymesi halinde, eski takımı Dinamo Kiev'e sözleşmede bulunan madde dolayısıyla 250 bin euro bonus ödeyecek. Galatasaray ile Dinamo Kiev arasında yapılan anlaşma gereği Belhanda'nın çıktığı her 25 karşılaşma için 250 bin Euro ödenecekti.

Belhanda, 30 Haziran 2017 tarihinde Ukrayna’nın Dinamo Kiev ekibinden bonuslar hariç 8 milyon Euro’ya takıma transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 73 Süper Lig, 13 Türkiye Kupası, 8 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 2 TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 99 resmi karşılaşmaya çıktı. Faslı futbolcu, bu maçlarda 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 19 da asist yaptı.

Galatasaray ile 3. sezonunu geçiren Younes Belhanda, toplam 4 kupa kazandı. Belhanda 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 1’er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’yı kazanan kadroda yer aldı.