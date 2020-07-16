Galatasaray'da bir devir kapanıyor!

Süper Lig'in başarılı futbolcularından Selçuk İnan, 2011 yılında geldiği sarı-kırmızılı ekipten bu sezon sonunda ayrılacak. Selçuk İnan, yeni sezon için 1 yıl daha oynama talebinde bulunmuştu. Ancak bu talep yönetim tarafından kabul edilmeyerek oyuncuyla yollar ayrılacak.

Sabah'ın haberine göre; Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat teklif edilmeyecek. Geçen yıl ücretinde büyük bir indirime giderek, yıllık 4 milyon TL’ye 1 sezonluk sözleşme imzalayan Selçuk’un bir sezon daha Galatasaray’da kalma arzusuna olumlu yanıt verilmeyecek ve hizmetlerinden ötürü kendisine teşekkür edilecek.

31 yaşındaki oyuncu Fatih Terim'in 3. döneminde 2011 yılında Galatasaray'a imza atmıştı. Fatih Terim'le birlikte geçirdiği 2 sezon boyunca üst düzey performans sergileyen Milli futbolcu, 9 sezondur Galatasaray forması giyiyor. 9 sezon boyunca 331 maça çıkan Selçuk İnan, 59 gol atarak 64 asist yaptı.

HATAYSPOR TALİP

Bu sezon forma giydiği 13 resmi maçta asist ya da golü bulunmayan Selçuk İnan, futbol hayatına devam etme kararı alırsa, yoluna başka bir kulüpte devam edecek. 62 kez de A Milli Takım forması giyen tecrübeli oyuncu yeşil sahalara veda etme yönünde tercih yapması durumunda teknik heyette veya Galatasaray Kulübü’nde görev alması gündeme gelecek. Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Hatayspor’un başkanı Nihat Tazearslan, hemşehrileri olan Selçuk İnan’la bir transfer görüşmesi yaparak tekliflerini ilettiklerini ve kendisinden cevap beklediklerini açıklamıştı.