Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da yapılan korona virüs testlerinde altyapından bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Hatayspor ile bugün oynanan hazırlık maçı kadrosuna da alınmayan genç futbolcunun kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

Galatasaray, yaptığı açıklamada, "Florya'daki Futbol Akademisi binasında kalan oyuncularımız Ali Yavuz Kol, Süleyman Luş ve Emin Bayram, test sonuçları negatif olmasına rağmen koruma amaçlı olarak bugünkü Hatayspor maçı kadrosuna alınmadı." dedi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklamanın tamamı: