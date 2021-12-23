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  3. Galatasaray'da bir istifa daha! Ahu Özyurt istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu

Galatasaray'da bir istifa daha! Ahu Özyurt istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu

Galatasaray Spor Kulübü'nde Kurumsal İletişim Direktörlüğü yapan Ahu Özyurt sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda görevinden istifa etti.

Galatasaray'da bir istifa daha! Ahu Özyurt istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu

Galatasaray Spor Kulübü'nde Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Ünlü'nün istifası sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Burak Elmas yönetiminde Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirilen Ahu Özyurt da görevinden istifa etti.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Burak Elmas’ın davetiyle geldiğini belirten Ahu Özyurt, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Özyurt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Başkan Burak Elmas’ın davetiyle gelmiştim. Yönetimimizin elini rahatlatmak gerek. Galatasaray’a hizmet onurdur ve unvan gerekmez. Her dakikası için bütün çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Hatam olduysa af ola. Aslolan Galatasaray’dır" 

Galatasaray'da bir istifa daha! Ahu Özyurt istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu

AHU ÖZYURT KİMDİR?

Ahu Özyurt'un Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans, New York'taki Columbia Üniversitesi Gazetecilik Okulu'ndan master derecesi bulunmaktadır. Özyurt, 28 yılı aşkın aktif gazetecilik kariyerinde muhabirlik, sunuculuk ve tartışma programı moderatörlüğünün yanı sıra, Milliyet ile CNN Türk'ün Washington temsilciliğini yürüttü

Ahu Özyurt hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Ahu Özyurt kimdir? 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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