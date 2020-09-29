Galatasaray'da bir scout transferi daha: Fausto Vera

Geçtiğimiz sezon orta sahasını kiralık futbolculardan kuran ve bu konuda oldukça sıkıntı yaşayan Galatasaray, yeni sezonda bu sorunları yaşamak istemiyor. Fatih Terim'in "Oyuncuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapmamız gerekiyor." ilkesini benimseyen sarı-kırmızılılar, takımın yaş ortalamasını düşürerek genç ve bonservisli oyuncuları kadroya katmayı istiyor. Bu yıl taraftarın en çok transfer beklediği bölge olan orta sahada Galatasaray'ın büyük sorunlar yaşadığı göz önünde. Transferin bitimine 1 haftadan az bir süre kala bu bölgeye yalnızca Etebo'yu katan sarı-kırmızılılar, Marcao'da olduğu gibi düşük bonservisli ve geleceğe dönük bir transfere imza atmayı planlıyor.

ARJANTİN LİGİ'NDEN FAUSTO VERA

Genç ve maliyeti düşük oyuncuların alınması doğrultusunda Arjantin Ligi'nde forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Fausto Vera'yı gündemine alan Galatasaray, Sabah'ın haberine göre, bu oyuncuyla temaslara başladı. Fatih Terim'inde onay verdiği belirtilen oyuncunun "regista" özelliklerine sahip olduğu belirtiliyor. Transferin yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

"BİZİM SERİ GİBİ REGİSTA OYUNCUMUZ YOK"

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından orta sahada direnç kaybettiği görülen Galatasaray'ın, bir orta saha transferine daha ihtiyacı olduğu görüldü. Derbini ardından bu konuya ilişkin yönetime adeta mesaj veren Terim, "Bizim tabii, özellikle Seri gibi regista profiline sahip bir oyuncumuz yok. Buna rağmen, baskı yememize rağmen çıktık. Zaman zaman sıkıntılar yaşadık ama isteğimizden vazgeçmedik." demişti. Terim'in bu sözlerinin ardından Fulham'da kadroya girmekten zorlanan Seri'nin tekrar kiralanması da gündeme geldi.