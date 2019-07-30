Galatasaray'da Emre Alkin istifa etti
Galatasaray Kulübü, bağımsız yönetim kurulu üyesi Emre Alkin'in görevinden istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray Kulübü, bağımsız yönetim kurulu üyesi Emre Alkin'in görevinden istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan bildirimde, "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Emre Alkin, 30.07.2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.
DHA
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