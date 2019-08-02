Galatasaray'da Emre Mor ilk antrenmanına çıktı

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Galatasaray, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynanan antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Öte yandan yeni transfer Emre Mor da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla özel maçta karşılaşacak. Mücadele, saat 21.00'de başlayacak.

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DHA