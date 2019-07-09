Galatasaray’da Emre Mor sesleri

Galatasaray, milli futbolcu Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı. Teknik Direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı yönetim ile görüşmelere başlayan Mor'un, Celta Vigo'da 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Sar-kırmızılılar genç oyuncu kiralık olarak kadroya katmaya hazırlanıyor.

İstanbul'a gelen Emre Mor'un transferine ilişkin resmi açıklamanın, hafta içerisinden gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA