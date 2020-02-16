Galatasaray'da Falcao maça yedekte başlıyor!
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 22. haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
Bu akşam saat 19.00'da başlayacak maçın canlı anlatımı bu sayfada olacak.
Galatasaray'da kart cezalısı Mariano'nun yanı sıra Luyindama maç kadrosunda yok. Yeni Malatyaspor cephesinde cezalı Mustafa Akbaş, sakatlıkları bulunan Fofana, Eren Tozlu kadroda yer almıyor.
Galatasaray'ın 11'i belli oldu
Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Seri, Lemina, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Adem.
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