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Galatasaray'da Fatih Terim için karar günü! Mustafa Cengiz basın toplantısı CANLI İZLE | GSTV CANLI YAYIN

Galatasaray'da son dönemin en kritik günleri yaşanıyor. Fatih Terim ve yönetim arasında yükselen gerginliklerin sonucunda Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz bir kez daha kameralar karşısına geçecek. Peki, Mustafa Cengiz basın toplantısı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray'da Fatih Terim için karar günü! Mustafa Cengiz basın toplantısı CANLI İZLE | GSTV CANLI YAYIN

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da, yönetim ve hoca krizi yaşanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, kadrosunda görmek istediği oyuncuları tek tek açıklamasıyla yeniden doğan kriz, taraftar grubu ultrAslan'ın Terim'in söylediği isimlere karşı çıkmasıyla birlikte alevlendi. Yeni Malatyaspor maçı sonrasında, derin bir yalnızlık hissettiğini belirterek mayıs ayında bitecek sözleşmesini işaret eden Fatih Terim, bir kez daha yönetim ile karşı karşıya geldi.

MUSTAFA CENGİZ BASIN TOPLANTISI

Galatasaray Kulübü resmi hesaplarından, Mustafa Cengiz'in kameralar karşısına çıkarak canlı yayında açıklamalar yapacağı belirtildi. Tüm sarı-kırmızılı camianın gözlerinin çevrildiği toplantı, bugün saat 14.00'te GS TV'de başlayacak. 

*A Spor'da yer alan habere göre, Başkan Mustafa Cengiz, Terim'i stada davet etti. Mustafa Cengiz ve Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştiriyor.

A Spor muhabiri Emre Kaplan, ikilinin görüşmesinin ardından Fatih Terim'in stattan ayrıldığını bildirdi.

Milliyet'in edindiği bilgilere göre, toplantıda alınacak kararlar ve verilecek demeçler şöyle:

  • Teknik Direktör Fatih Terim ile yönetim arasında sorun olmadığı ifade edilecek.
  • Sarı-kırmızılıların transfer yapmak için limitinin olmadığı belirtilecek.
  • Mevcut futbolculara beklenen düzeyde cazip tekliflerin gelmediği söylenecek.
  • Mustafa Cengiz yönetiminde getirilen ve yollanan futbolculardan bahsedilerek bir liste çıkarılacak.
  • Erken seçimin olacağı açıklanmışken şu anda istifanın bir işe yaramayacağı dile getirilecek.

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Onur Çelik
Spor Editörü


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