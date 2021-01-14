Galatasaray'da Fatih Terim için karar günü! Mustafa Cengiz basın toplantısı CANLI İZLE | GSTV CANLI YAYIN
Galatasaray'da son dönemin en kritik günleri yaşanıyor. Fatih Terim ve yönetim arasında yükselen gerginliklerin sonucunda Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz bir kez daha kameralar karşısına geçecek. Peki, Mustafa Cengiz basın toplantısı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da, yönetim ve hoca krizi yaşanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, kadrosunda görmek istediği oyuncuları tek tek açıklamasıyla yeniden doğan kriz, taraftar grubu ultrAslan'ın Terim'in söylediği isimlere karşı çıkmasıyla birlikte alevlendi. Yeni Malatyaspor maçı sonrasında, derin bir yalnızlık hissettiğini belirterek mayıs ayında bitecek sözleşmesini işaret eden Fatih Terim, bir kez daha yönetim ile karşı karşıya geldi.
MUSTAFA CENGİZ BASIN TOPLANTISI
Galatasaray Kulübü resmi hesaplarından, Mustafa Cengiz'in kameralar karşısına çıkarak canlı yayında açıklamalar yapacağı belirtildi. Tüm sarı-kırmızılı camianın gözlerinin çevrildiği toplantı, bugün saat 14.00'te GS TV'de başlayacak.
*A Spor'da yer alan habere göre, Başkan Mustafa Cengiz, Terim'i stada davet etti. Mustafa Cengiz ve Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştiriyor.
A Spor muhabiri Emre Kaplan, ikilinin görüşmesinin ardından Fatih Terim'in stattan ayrıldığını bildirdi.
Başkanımız Mustafa Cengiz'in gündeme dair açıklamalar yapacağı "GÜNDEM ÖZEL" programını @GSTV, https://t.co/CcRxUlqT0E ve YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 14, 2021
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Milliyet'in edindiği bilgilere göre, toplantıda alınacak kararlar ve verilecek demeçler şöyle:
- Teknik Direktör Fatih Terim ile yönetim arasında sorun olmadığı ifade edilecek.
- Sarı-kırmızılıların transfer yapmak için limitinin olmadığı belirtilecek.
- Mevcut futbolculara beklenen düzeyde cazip tekliflerin gelmediği söylenecek.
- Mustafa Cengiz yönetiminde getirilen ve yollanan futbolculardan bahsedilerek bir liste çıkarılacak.
- Erken seçimin olacağı açıklanmışken şu anda istifanın bir işe yaramayacağı dile getirilecek.