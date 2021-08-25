Galatasaray'da Fatih terim ve Sacha Boey basın toplantısı düzenliyor!

Yarın akşam UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Randers ile karşılaşacak olan Galatasaray'da bu teknik direktör Fatih Terim ve yeni transferlerinden Sacha Boey, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Fatih Terim ve Sacha Boey'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

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