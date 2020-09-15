Galatasaray'da Fernandinho iddiası!

Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine 1 aydan az bir süre kala kulüpler, son hamlelerini yapmak için görüşmelerini hızlandırdı. Bu sezon en çok orta saha eksikliği ile konuşulan Galatasaray'da, son iki gündür bazı gazetecilerin büyük bir transferin olacağı iddiası vardı. Bunun üzerine sosyal medyada Fernandinho ismi gündeme geldi.

Transfer henüz sosyal medya iddiasından fazlasına ulaşamadı. Ancak Galatasaray taraftarlarının büyük bir kısmı Fernandinho ismi için heyecanlanırken, büyük bir kısmı ise oyuncunun yaşı ve maliyetinden ötürü olumsuz bakıyor.

35 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın, City'de yeteri kadar süre alamamasından dolayı sözleşmesini feshetmek istediği öne sürüldü.

2013'te 40 milyon euro'ya Manchester City'ye transfer olan Fernandinho, yıllık 6 milyon euro ücret alıyor.