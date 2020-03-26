Galatasaray'da flaş gelişme! Mustafa Cengiz'in korona test sonucu çıktı!
Galatasaray Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Mustafa Cengiz'in corona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı..
Galatasaray Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Mustafa Cengiz'in corona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
Kulübün resmi açıklaması şu şekilde;
"Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır."
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