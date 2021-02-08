Galatasaray'da Gedson Fernandes takımla birlikte çalıştı, Saracchi'nin durumu belli oldu!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 6 aylığına kiraladığı Gedson Fernandes, sarı-kırmızılılara katılmadan önce koronavirüse yakalanmış ve karantinaya girmişti. Portekizli futbolcu, Türkiye'ye geldikten sonra yapılan tüm testleri negatif çıkmasına rağmen karantina süresini tamamlamak adına takımla birlikte idmana çıkmamıştı.

Gedson, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları için takımla birlikte çalışmalara başladı.

SARACCHI'NİN DURUMU BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Marcelo Saracchi'nin durumu belli oldu. Sol üst arka adelesinden sakatlanan Uruguaylı futbolcu yaklaşık 3 hafta forma giyemeyecek. Bu sezon altıncı kez sakatlanan 22 yaşındaki Saracchi sarı-kırmızılı formayla 19 maça çıktı.

Galatasaray resmi sitesinden yayınlanan idman raporu şöyle:

"Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalıştı.

Martin Linnes, yenilenme grubu ile beraber planlanan antrenman programının tamamını uyguladı.

Yapılan tetkikleri sonucu sol üst arka adale grubu biceps kasında ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Marcelo Saracchi’nin tedavisine başlandı."