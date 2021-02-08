Bülent Arınç okları kendine çevirdi: Dünün mücahitlerinin müteahhit olduğu bir noktadayızYÖK anket ile öğrencilerin fikirlerini alacak!Valilik duyurdu: Eskişehir'de tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı!Çukur final mi yapıyor? Çukur dizisi bitiyor mu? Çukur ne zaman bitecek?Dogecoin kaç TL? Dogecoin yükselir mi? Fiyatı artacak mı? Nasıl alınır? 8 Şubat 2021 Dogecoin fiyatıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak CHP çıkışı: Parçalanmaya başladı!YÖK anket nerede? YÖK uzaktan eğitim anketi yapma ekranıGalatasaray'da Gedson Fernandes takımla birlikte çalıştı, Saracchi'nin durumu belli oldu!Çukur'da sona geliniyor! Çukur dizisinin final tarihi belli olduSon dakika | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'den Enis Berberoğlu kararı: Yeniden yargılanacak
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Galatasaray'da Gedson Fernandes takımla birlikte çalıştı, Saracchi'nin durumu belli oldu!

Galatasaray'da Gedson Fernandes takımla birlikte çalıştı, Saracchi'nin durumu belli oldu!

Ara transfer döneminde Benfica'dan kiralık olarak Galatasaray'a katılan Gedson Fernandes, karantina sürecini tamamladı ve takımla birlikte çalışmalara başladı.

Galatasaray'da Gedson Fernandes takımla birlikte çalıştı, Saracchi'nin durumu belli oldu!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 6 aylığına kiraladığı Gedson Fernandes, sarı-kırmızılılara katılmadan önce koronavirüse yakalanmış ve karantinaya girmişti. Portekizli futbolcu, Türkiye'ye geldikten sonra yapılan tüm testleri negatif çıkmasına rağmen karantina süresini tamamlamak adına takımla birlikte idmana çıkmamıştı. 

Gedson, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları için takımla birlikte çalışmalara başladı. 

SARACCHI'NİN DURUMU BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Marcelo Saracchi'nin durumu belli oldu. Sol üst arka adelesinden sakatlanan Uruguaylı futbolcu yaklaşık 3 hafta forma giyemeyecek. Bu sezon altıncı kez sakatlanan 22 yaşındaki Saracchi sarı-kırmızılı formayla 19 maça çıktı.

Galatasaray'da Gedson Fernandes takımla birlikte çalıştı!

Galatasaray resmi sitesinden yayınlanan idman raporu şöyle:

"Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Karantina süresi tamamlanan ve tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalıştı.

Martin Linnes, yenilenme grubu ile beraber planlanan antrenman programının tamamını uyguladı.

Yapılan tetkikleri sonucu sol üst arka adale grubu biceps kasında ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Marcelo Saracchi’nin tedavisine başlandı."

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT