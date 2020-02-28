İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 dar alanda pas oyunuyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Öte yandan, sarı-kırmızılıların Gabonlu futbolcusu Mario Lemina da tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT