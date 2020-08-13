Fransız devi Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren, Edinson Cavani için harekete geçen Galatasaray, oyuncunun menajeri ile görüşmek için randevu aldı. Önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek, Avrupa Ligi'ne ise eleme turları ile başlayacak olan Galatasaray, mali açıdan kasasını çok zorlamayacak şekilde bu transferi bitirmek istiyor.

Cavani'nin Benfica'ya senelik 2.5 milyon euro ve 500 bin euro imza parasına 'Evet' dediği yönündeki haberler üzerine Fatih Terim harekete geçme kararı aldı.

Oyuncunun menajerinden özel randevu alınmasını isteyen Terim, transfer ile bizzat ilgilenecek. Transferde Muslera'nın da başrol oynaması bekleniyor.

EDİNSON CAVANİ KİMDİR?

1987 doğumlu Cavani, Uruguay'da dünyaya geldi. 2000 yılında profesyonel futbol hayatına başlayan Cavani, ülkesinin takımlarından Danubio altyapısında forma giymeye başladı. Santrafor bölgesinde boyu ve bitiriciliğe ile ön plana çıka Uruguaylı yıldız, geçtiğimiz sezon PSG formasıyla, 22 maçta 7 gol 1 asist yaptı. Uruguay milli takımında da görev alan Cavani, milli forma ile 99 maçta 43 gol atma başarısını gösterdi.