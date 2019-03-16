Galatasaray'da iki önemli isim kadroda yok Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kadro belli oldu. Fernando ve Nagatomo, Bursaspor maçı kafilesinde yer almadı.

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