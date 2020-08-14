Galatasaray Spor Kulübünde, tatil dönüşü yapılan koronavirüs testleri sonucu, iki futbolcunun koronavirüse yakalandığı belirtildi. Koronavirüse yakalanan futbolcuların klinik şikayetinin bulunmadığı ve izolasyon sürecine başlandığı belirtildi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Süper Lig'de dün akşam saatlerinde de Fenerbahçe, iki oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray'ın koronavirüs testlerinde 2 oyuncusunun pozitif çıkması üzerine Fenerbahçe, geçmiş olsun mesajı yayınlandı. Mesajda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü'nün iki oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

TRABZONSPOR'DA POZİTİF VAKA BİLDİRDİ

Galatasaray'ın ardından açıklama yapan Trabzonspor, bir futbolcusunda koronavirüs testinin pozitif olduğunu belirtti.

"Trabzon’da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır."