Galatasaray'da İrfan Can Kahveci harekatı!

Süper Lig'de ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte transfer dedikoduları da gün geçtikçe artıyor. Ligde bu sezonun başında transfer konusunda en çok sıkıntı yaşayan ve sessiz geçiren takımlardan birisi olan Galatasaray, ara transfer döneminde aynı hatalara düşmek istemiyor. Kadroda eksik olan bölgeleri bir bir doldurmayı arzulayan Galatasaray yönetimi, teknik ekip ve Fatih Terim'in de çok istediği İrfan Can Kahveci için tüm şartları zorlayacak.

TRT Spor'da yer alan habere göre, 25 yaşındaki oyuncu için henüz resmi teklif yapmayan Galatasaray, takas teklifi düşünüyor. Ancak oyuncunun transferinde takas düşünmeyen Başakşehir, oyuncusunun satışına ancak bonservis bedeli ödenmesi halinde izin verecek.

ÖNCE OYUNCU SATIŞI, SONRA İRFAN CAN

Galatasaray ise ara transfer döneminde bonservis ödemek için öncelikli olarak oyuncu satışı yapmak zorunda. Yeni oyuncuları kadrosuna katmak için mutlaka satış yapmak zorunda olan Galatasaray, kaynak arayışlarını sürdürüyor.

Yine TRT Spor'da yer alan bilgilere göre, satışı beklenen ilk oyuncunun Luyindama olduğu öğrenildi. Demokratik Kongolu oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirileceği ifade edildi. Geçen sezon 5 milyon euro satın alma opsiyonu ile transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 lig maçında 967 dakika forma giydi.