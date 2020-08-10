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Galatasaray'da Jakub Moder sesleri

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da şu ana kadar yalnızca Arda Turan ile resmi imzalar atıldı. Birçok transfer söylentisinde adı geçen sarı-kırmızılılar, Sabah'ın haberine göre Polonyalı orta saha oyuncusu Jakub Moder'i istiyor.

Galatasaray'da Jakub Moder sesleri

Transfer dönemine Arda Turan'ı kadrosuna katarak başlayan Galatasaray, yeni transferlerini Çarşamba günü başlayacak olan yeni sezon hazırlık kampına yetiştirmeye çalışıyor. Birçok isimle anlaştığı iddia edilen sarı-kırmızılıların, henüz Arda Turan dışında bir ismi açıklamaması taraftarlarda endişe yaratıyor. Son olarak Polonya basınında Kamil Jozwiak'a resmi teklif yapıldığı söylenmişti.

Sabah'ın haberine göre, Polonya'nın Lech Poznan takımıyla yapılan görüşmelerin Kamil Jozwiak için değil, Poznan'ın bir başka genç oyuncusu Jakub Moder için olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Jakub Moder sesleri

Mario Lemina'nın takımda kalmamasıyla birlikte orta sahaya yeni bir isim arayan Galatasaray, genç ve dinamik bir futbolcu istiyor. Scout transferlerine önem veren ve Marcao gibi başarıyla ilk 11 oyuncusu olabilecek birini bulmayı planlayan sarı-kırmızılılar, scout ekibinin önerisiyle Jakub Moder'i listesine aldı. Lech Poznan'da bu sezon 5 gol 5 asistle oynayan Moder için girişimlerin başlaması bekleniyor.

TEKLİF 2 MİLYON EURO

21 yaşındaki oyuncu, 6- 8-10 numara pozisyonlarında görev yapıyor ve iki ayağını da kullanıyor. Gençliği, dinamizmi ve düşük maliyetiyle Terim'in iki yönlü orta saha kriterine uyan Moder'in transferini G.Saray, 2 milyon Euro'ya bitirmeye çalışıyor. Polonya U-21 Milli Takımı'nda da görev yapan orta saha oyuncusu ülkesinde geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.

JAKUB MODER KİMDİR?

Lech Poznan'da forma giyen Jakub Moder, 1999 yılında Polonya'da doğdu. 21 yaşında olan genç futbolcu, orta sahada görev yapıyor. 1.88 boyunda olan Moder, her iki ayağını kullanmasını biliyor. Kariyerine Polonya'nın Warta Poznan takımında başlayan genç futbolcu, 2015 yılından beri Lech Poznan takımında forma giyiyor. İlk olarak Lech Poznan'ın U19 ve ikinci takımında forma giymişti. 2018 yılında Odra Opole'ye kiralık olarak transfer olan Moder, 2019 sezonu başında tekrar Lech Poznan'a döndü. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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