Galatasaray'da kaos! Mustafa Cengiz'den çok konuşulacak açıklama: Donk'un seks partilerinden bıktık

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçın 2'sini kaybeden ve 1 maçtan beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Galatasaray'da Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz futbol takımında gelişmeler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre 12 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da Başkan Mustafa Cengiz, 20 Genel Kurul üyesi ile Türk Telekom Stadyumunda bir toplantı gerçekleştirdi.

DONK HAKKINDA ÇARPICI İFADE

Mustafa Cengiz, takımın şampiyonluk yarışında geride kalmasını eleştirerek, “Donk’un seks partilerinden bıktık." dedi.

Cengiz, Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler” ifadesini kullandı.

"BİR ABD'YE GİDİYOR, BİR BODRUM'A"

Teknik Direktör Fatih Terim hakkında isim vermeden Mustafa Cengiz," Bir ABD’ye gidiyor, bir Bodrum’a” ifadesini kullanarak takımın tam çalışamamasının sebebi olarak Fatih Terim'i gösterdi.

Kaynak: Bölge Gündem, Milliyet.