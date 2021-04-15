Menteşe Belediyesi kısıtlamalar sonrası evde kalanlara hizmetini sürdürüyorUçar isminin anlamı nedir, Uçar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Nisan ayında kayak keyfi! Erciyes pistlerinde kayak devam ediyorKahramanmaraş ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattıTarihi kalede kan donduran olay! Urfa Kalesi eteğinde kanlar içinde ceset bulunduDenizli'de Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi gerçekleştirildiMamo isminin anlamı nedir, Mamo ne demektir? Kuranda geçiyor mu?15 Nisan 2021 Perşembe Fox TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'taKral isminin anlamı nedir, Kral ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İntihar girişimini tekne kaptanı engelledi! Unkapanı Köprüsü’nden denize atlayan şahıs kutarıldı
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Galatasaray'da kaos! Mustafa Cengiz'den çok konuşulacak açıklama: Donk'un seks partilerinden bıktık

Galatasaray'da kaos! Mustafa Cengiz'den çok konuşulacak açıklama: Donk'un seks partilerinden bıktık

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisine düşmesinin ardından ortalık karıştı. Mustafa Cengiz, 20 genel kurul üyesi ile yaptığı toplantıda Ryan Donk için," Seks partilerinden bıktık." dedi. Fatih Terim için ise," Bir ABD’ye gidiyor, bir Bodrum’a” ifadesini kullandı .

Galatasaray'da kaos! Mustafa Cengiz'den çok konuşulacak açıklama: Donk'un seks partilerinden bıktık

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçın 2'sini kaybeden ve 1 maçtan beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Galatasaray'da Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz futbol takımında gelişmeler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre 12 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da Başkan Mustafa Cengiz, 20 Genel Kurul üyesi ile Türk Telekom Stadyumunda bir toplantı gerçekleştirdi. 

Galatasaray'da kaos! Mustafa Cengiz'den çok konuşulacak açıklama: Donk'un seks partilerinden bıktık

DONK HAKKINDA ÇARPICI İFADE

Mustafa Cengiz, takımın şampiyonluk yarışında geride kalmasını eleştirerek, “Donk’un seks partilerinden bıktık." dedi.

Cengiz, Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler” ifadesini kullandı.

Galatasaray'da kaos! Mustafa Cengiz'den çok konuşulacak açıklama: Donk'un seks partilerinden bıktık

"BİR ABD'YE GİDİYOR, BİR BODRUM'A"

Teknik Direktör Fatih Terim hakkında isim vermeden Mustafa Cengiz," Bir ABD’ye gidiyor, bir Bodrum’a” ifadesini kullanarak takımın tam çalışamamasının sebebi olarak Fatih Terim'i gösterdi. 

Galatasaray'da kaos! Mustafa Cengiz'den çok konuşulacak açıklama: Donk'un seks partilerinden bıktık

Kaynak: Bölge Gündem, Milliyet.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT