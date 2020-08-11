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  3. Galatasaray'da KAP şov başlıyor!

Galatasaray'da KAP şov başlıyor!

Transfer sezonuna Arda Turan'ı kadrosuna katarak giriş yapan Galatasaray, Turan'ın ardından sessizliğe gömülmüştü. Sezon boyunca sarı-kırmızılıların anlaştığı söylenen dört ismin bugün art arda açıklanması bekleniyor.

Galatasaray'da KAP şov başlıyor!

Süper Lig'de sezonu iyi bir noktada tamamlayamayan Galatasaray, ligi 6. sırada bitirmişti. Sezonun tamamlanmasının ardından sezon içinde sarı-kırmızılıların anlaştığı söylenen, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui isimlerini bugün açıklaması bekleniyor. 

Galatasaray'da KAP şov başlıyor!

Prensipte anlaşılan bu oyuncularla henüz resmi prensip anlaşmasına varılan ve bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Omar Elabdellaoui için bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirim yapılması bekleniyor. Fatih Terim, bu isimlerin yeni sezon hazırlık kampına yetişmesini ısrarla istiyordu. 

Galatasaray'da KAP şov başlıyor!

OMAR HARİÇ HEPSİ KAMPA KATILACAK

Omar dışında yeni transferler yarın Florya Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon hazırlık kampına dahil olacak.Olympiakos ile 6 Ağustos'ta son maçına çıkan Norveçli sağ bek Omar, Terim'in özel izniyle 15 Ağustos'a kadar izin yapacak ve ardından takım kafilesine katılacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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