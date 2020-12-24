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  3. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu Florya'ya döndü

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu Florya'ya döndü

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, son testi negatif çıkan Kerem Aktürkoğlu, Florya'ya geri döndü.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu Florya'ya döndü

Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına çıkacağı maçın hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Florya'da çalışmalarını sürdürüyor. 

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenilenme programı kapsamında çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu Florya'ya döndü

2 OYUNCUNUN İZOLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İzolasyon süreci tamamlanan ve son Kovid-19 testi de negatif çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun bireysel çalışma gerçekleştirdiği aktarıldı. Kovid-19 testleri 16 Aralık'ta pozitif çıkan 2 futbolcunun izolasyon, tedavi ve takip programının ise Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonunun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam edildiği bildirildi.

Peter Etebo'nun tedavisinin sürdüğü, Ryan Babel'in ise takımdan ayrı salonda ve sahada özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanın ardından Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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