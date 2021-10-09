Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Sözleşme için anlaşma sağlanamadı!

Bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren ve Milli takıma kadar yükselmeyi başaran Galatasaray'ın geç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, değerine değer katmaya devam ediyor. Oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen sarı kırmızılı ekip 2024'de sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki futbolcu ile görüşmelere şimdiden başladı. Tarafların şimdilik anlaşma sağlayamadığı ifade edildi.

BEDELSİZ GELMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon bedelsiz bir şekilde 24 Erzincanspor'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği başarılı performans ile sarı kırmızılı ekibin vazgeçilmez oyuncusu haline geldi. Bu sezon cimbomla çıktığı 16 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergileyen Kerem, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

CİMBOM, SÖZLEŞME YENİLEMEK İSTİYOR

Oyuncusuyla 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Galatasaray ise, Kerem'in gösterdiği başarılı performansdan dolayı yeni sözleşme imzalayarak hem maaşını artırmayı, hem de daha uzun süreçli bir kontrata imza attırmayı planlıyor. Oyuncunun değer artışını gören cimbom, genç futbolcunun satışından iyi bir gelir elde edebileceğini düşünüyor.

MAAŞ KONUNDA ANLAŞMA TAMAM

Bu kapsamda iki taraf arasında bir süredir görüşmelerin devam ettiği biliniyordu. Galatasaray kulübü yetkililer ile Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt arasında devam eden sözleşme görüşmelerinde, futbolcunun yıllık 900 bin Euro olan maaşının 7 milyon liraya çıkarılması konusunda anlaşma sağlandı. Bu rakamın bonuslarla birlikte 9 milyon Euro'ya çıkacağı ifade ediliyordu.

SERBEST KALMA BEDELİNİ KABUL ETMEDİ

Görüşmelerin bir diğer ana maddesi de Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma bedeli üzerineydi. İyi bir gelir elde etmeyi hedefleyen Galatasaray yetkilileri, serbest kalma bedeli olarak 15 milyon Euro değer biçti. Ancak genç futbolcunun menajeri bu rakamı çok yüksek bulunca görüşmeler tıkandı ve şimdilik anlaşma sağlanamadı.