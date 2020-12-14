Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun testi pozitif çıktı!

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray, 1 futbolcusunun korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu da sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

22 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan Covid-19 PCR test sonucum maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi. Tedavi ve izolasyon sürecim başladı. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. Futbola 2011 yılında Gölcükspor'da başlayan Muhammed, 2013'te Hisarerynspor'un yolunu tuttuktan sonra 2014 yılında Başakşehir'in altyapısına katıldı. Başakşehir'de dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 2015 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. İstanbul ekibinde U21 ve U19 takımlarında forma giyen Kerem, A takımda görev alamadı ve 2016-2017 sezonunda 3. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a kiralandı. Burada 27 maça çıkan Kerem, 4 gol kaydetti.

2018 yılında Karacabey Belediyespor'a transfer olan ve 35 maçta 3 gol atabilen 21 yaşındaki oyuncu, 2019-2020 sezonunun başında 24 Erzincanspor'un yolunu tuttu.

Takımının en önemli hücum silahı olan Kerem, 31 maçta 17 gol kaydetti ve dikkatleri üzerine çekti. Hücumun her bölgesinde forma giyebilen genç isim, özellikle kanat performansıyla öne çıkıyor. 1.73 boyunda olan Kerem, sağ ayağını kullanıyor.