Galatasaray’da kombineler tükendi

Galatasaray Kulübü, kombinelerin tükendiğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Süper Lig 2019-2020 sezonunda satışa çıkan tüm kombinelerin tükendiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu için satışa çıkarılan tüm kombineler tükenmiştir. Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı!" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA