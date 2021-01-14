Galatasaray'da kritik gün! Mustafa Cengiz basın toplantısı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da, yönetim ve hoca krizi yaşanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, kadrosunda görmek istediği oyuncuları tek tek açıklamasıyla yeniden doğan kriz, taraftar grubu ultrAslan'ın Terim'in söylediği isimlere karşı çıkmasıyla birlikte alevlendi. Yeni Malatyaspor maçı sonrasında, derin bir yalnızlık hissettiğini belirterek mayıs ayında bitecek sözleşmesini işaret eden Fatih Terim, bir kez daha yönetim ile karşı karşıya geldi.

MUSTAFA CENGİZ BASIN TOPLANTISI

Galatasaray Kulübü resmi hesaplarından, Mustafa Cengiz'in kameralar karşısına çıkarak canlı yayında açıklamalar yapacağı belirtildi. Tüm sarı-kırmızılı camianın gözlerinin çevrildiği toplantı, bugün saat 14.00'te GS TV'de başlayacak.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 14 Ocak 2021 Perşembe günü (yarın) saat 14.00'te AA, DHA ve İHA muhabirlerinin @GSTV'de katılacağı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır. — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 13, 2021

Milliyet'in edindiği bilgilere göre, toplantıda alınacak kararlar ve verilecek demeçler şöyle: