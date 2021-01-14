Galatasaray'da kritik gün! Mustafa Cengiz basın toplantısı saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray'da son dönemin en kritik günleri yaşanıyor. Fatih Terim ve yönetim arasında yükselen gerginliklerin sonucunda Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz bir kez daha kameralar karşısına geçecek. Peki, Mustafa Cengiz basın toplantısı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da, yönetim ve hoca krizi yaşanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, kadrosunda görmek istediği oyuncuları tek tek açıklamasıyla yeniden doğan kriz, taraftar grubu ultrAslan'ın Terim'in söylediği isimlere karşı çıkmasıyla birlikte alevlendi. Yeni Malatyaspor maçı sonrasında, derin bir yalnızlık hissettiğini belirterek mayıs ayında bitecek sözleşmesini işaret eden Fatih Terim, bir kez daha yönetim ile karşı karşıya geldi.
MUSTAFA CENGİZ BASIN TOPLANTISI
Galatasaray Kulübü resmi hesaplarından, Mustafa Cengiz'in kameralar karşısına çıkarak canlı yayında açıklamalar yapacağı belirtildi. Tüm sarı-kırmızılı camianın gözlerinin çevrildiği toplantı, bugün saat 14.00'te GS TV'de başlayacak.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 14 Ocak 2021 Perşembe günü (yarın) saat 14.00'te AA, DHA ve İHA muhabirlerinin @GSTV'de katılacağı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır.— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 13, 2021
Milliyet'in edindiği bilgilere göre, toplantıda alınacak kararlar ve verilecek demeçler şöyle:
- Teknik Direktör Fatih Terim ile yönetim arasında sorun olmadığı ifade edilecek.
- Sarı-kırmızılıların transfer yapmak için limitinin olmadığı belirtilecek.
- Mevcut futbolculara beklenen düzeyde cazip tekliflerin gelmediği söylenecek.
- Mustafa Cengiz yönetiminde getirilen ve yollanan futbolculardan bahsedilerek bir liste çıkarılacak.
- Erken seçimin olacağı açıklanmışken şu anda istifanın bir işe yaramayacağı dile getirilecek.