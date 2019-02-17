Galatasaray’da ligdeki seri 8’e çıktı

Galatasaray, ligde en son Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra çıktığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray, iyi serisini bu maçta da bozmadı. Ligde son olarak dış sahada Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Ligde 8 maçtır yenilmeyen Aslan, sahadan 5 kez galip ayrılırken, 3 kez de berabere kaldı.

Bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı mağlup ederken, Ç. Rizespor, Başakşehir ve Alanyaspor ile berabere kaldı.

Kaynak: İHA