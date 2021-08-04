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  4. Galatasaray'da lisans çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ligde forma giyebilecek mi?

Galatasaray'da lisans çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ligde forma giyebilecek mi?

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan krizi devam ediyor. Yeni sezon öncesi lisans verilmeyen oyuncu için TFF'ye itirazda bulunan cimbom, buradan da olumlu dönüş alamamıştı. PSV maçında forma oynayamayan oyuncunun ligde forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu. Peki Oğulcan Çağlayan ligde forma giyebilecek mi?

Galatasaray'da lisans çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ligde forma giyebilecek mi?

Sarı kırmızılı ekipte Oğulcan Çağlayan krizi devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'dan alınan oyuncuya 6 maç oynamama ve para cezası verilmişti. Daha sonra cezası 3 maça indirilen Oğulcan'ın para cezası ise onanmıştı. Sezon başında bu kez TFF tarafından lisans verilmeyen futbolcu için Galatasaray itirazda bulundu ancak bu itirazı reddedildi. Sarı kırmızılı ekip konuyu CAS'a taşımaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da lisans çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ligde forma giyebilecek mi?

OĞULCAN ÇAĞLAYAN LİGDE FORMA GİYECEK Mİ?

Yeni sezona kısa bir süre kala lisans çıkarılamayan futbolcunun oynaması için TFF tarafından lisans verilmesi gerekiyor. Bu kapsamda TFF tarafından yapılan açıklamada oyuncuya lisans verilmesi için Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 1 milyon 200 bin Euro ödemesi ve anlaşma sağlaması gerekiyor. Eğer cimbom bu parayı ödemezse oyuncunun lisansı çıkarılamayacak ve forma giyemeyecek.

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