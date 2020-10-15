Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır stadyumlara giriş yapamayan taraftarlar, TFF'den alınan kararla birlikte sınır sayıda stadyumlara giriş yapabilecek. TFF'nin localarda yüzde 50 oranında seyirci alınabileceği kararını açıklamasının ardından, kulüpler de çalışmalara başlamıştı. Bu hafta Alanyaspor ile evinde oynayacak Galatasaray, sınır sayıda olan locaların satışına başladı.

Türk Telekom Stadı’nda 198 locanın bulunduğu öğrenilirken, kapasitelerinin 6 ile 27 kişi arasında değiştiği belirtildi.

Toplam loca kapasitesinin 3 bin kişiye yakın olduğu stadyumda yüzde 50 kapasitede 1500 taraftarın maçları stattan takip edebileceği kaydedildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Süper Lig'in 5. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda 19 Ekim Pazartesi günü oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor maçına özel, sınırlı sayıda localarımız 15 Ekim Perşembe saat 11.00 itibariyle satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karara istinaden sınırlı sayıda olan localarımızın satışı başlanmakta olup, loca kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftarımız kabul edilecektir.

Lütfen loca alımı yapmadan önce, Passolig kartlarınızın süresini uzatınız.

Passolig kartınızının süresini https://www.passolig.com.tr/ebilet-kullanim-suresini-uzat adresinden uzatabilirsiniz.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun COVID-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatı gereği, taraftarlarımızın aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

Locaların açık ve kapalı alanlarının tamamında güvenli mesafeye özen gösterilmesi gerekmektedir.

Localara girecek taraftarlarımızın ateş ölçümlerinin yapılarak, ateşi 37.8 ve üzerinde olan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.

Localara girecek taraftarlarımızın tamamının maske kullanması gerekmektedir.

Misafir takım taraftarları localara alınmayacaktır.

Loca satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.