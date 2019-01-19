Galatasaray’da Marcao 11’de

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transfer Brezilyalı stoper Marcao'ya MKE Ankaragücü maçında 11'de görev verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında MKE Ankragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da devre arası transfer edilen oyuncular kadroda yer aldı. Teknik Direktör Fatih Terim, Brezilyalı defans oyuncusu Marcao'ya 11'de şans verirken, Emre Taşdemir ise yedeklerde yer aldı. Sarı-kırmızılılar, Başkent ekibi karşısında Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Onyekuru, Belhanda ve Sinan Gümüş 11'i ile 3 puan arayacak.

Yedeklerde ise İsmail, Ahmet, Selçuk, Donk, Ömer, Emre, Yunus, Gökay, Celil ve Muğdat bulunuyor.

Kaynak: İHA