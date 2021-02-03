Galatasaray'da Marcao bilmecesi: Yeni sözleşme yapılacak mı?

Süper Lig'de Galatasaray'a transfer olmasının ardından ilk 11'deki yerini kaptırmayan savunmacı Marcao, yeni sözleşme bekliyor. Fatih Terim'in scout transferlerinden birisi olan Marcao, Portekiz 2. Ligi'nde mücadele eden Chaves'den transfer edilmişti. 2021-2022 sezonunun sonunda sözleşmesi sona erecek olan Marcao için, deneyimli teknik adam Terim, sözleşmesinin uzatılmasını istedi.

TAKIMIN EN AZ KAZANANLARI ARASINDA

Galatasaray'dan yıllık 850 bin euro kazanan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, takımın en az kazanan oyunculardan birisi. Transfer dedikodularında adı sürekli Avrupa takımlarıyla anılan Marcao'nun, yeni sözleşmeyle birlikte maaşına da zam yapılması bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre, Marcao'ya sunulacak olan yeni sözleşme teklifinde, ücretinin 1.5 milyon euro'ya çıkarılması ve 20 milyon euro'luk bir serbest kalma bedelinin eklenmesi bekleniyor.

24 yaşındaki Sambacı'ya sezon başında Roma'dan 13 milyon euro'luk teklif gelmişti. Marcao'dan daha fazla bonservis beklentisinde olan yönetim, İtalyan kulüplerinin yakından takip ettiği oyuncusunun sözleşmesini uzatarak transfer pazarlıklarında elini güçlendirecek.