Galatasaray'da Marcao veya Luyindama satılabilir

Süper Lig'de sezona oldukça formda başlayan Galatasaray, son haftalarda vites arttırdı. Ligde, son 3 maçında oynanan oyunla taraftardan ve basından oldukça övgü toplayan Fatih Terim ve ekibi, 6 maçın 5'ini kazanarak ligde zirvede yer alan Alanyaspor ile puanlarını eşitledi. Teknik direktör Fatih Terim, Atakaş Hatayspor maçı sonrası "Ocak ayını iyi kullanan kulübüz" açıklaması ile devre arasını işaret etmişti. Böylelikle gözlerin devre arasına çevrildiği sarı-kırmızılılarda, transfer hareketliliği bekleniyor.

ORTA SAHA VE KANAT EN ÖNEMLİ BÖLGELER

Transfer döneminde ilk olarak orta sahadaki göreviyle alternatifsiz olan Taylan Antalyalı'ya bir alternatif alacak olan Galatasaray, çalışmalarını bu bölgeye yönlendirdi. Orta sahanın dışından en fazla önem arz eden ikinci bölgenin ise kanat olduğu biliniyor. Hücumda, kanata ve forvete transferin kesin gözüyle bakıldığı Galatasaray'da, bu mevkiler için en güçlü ismin Henry Onyekuru olduğu biliniyor.

MARCAO VEYA LUYINDAMA DEVRE ARASINDA SATILABİLİR

Avrupa’da birçok takımın ilgi gösterdiği Marcao ve Luyindama için iyi bir teklif gelirse değerlendirilecek. Bu 2 futbolcudan birinin satışı gerçekleşirse, 1 stoper transferi de yapılacak. Forvete de olası bir transfer ile şampiyonluk yolunda ciddi bir takviye yapacak olan Galatasaray, favori ekiplerden birisi haline gelebilir.