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  4. Galatasaray'da Marcao'nun cezası belli oldu! Kadro dışı bırakılacak ve para cezası kesilecek!

Galatasaray'da Marcao'nun cezası belli oldu! Kadro dışı bırakılacak ve para cezası kesilecek!

Giresunspor mücadelesinde Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve oyuncuya kafa, yumruk atan Marcao hakkında Galatasaray yönetiminin vereceği ceza merakla beklenirken satı kırmızılı ekibin oyucuyu kadro dışı bırakmayı düşündüğü ifade edildi.

Galatasaray'da Marcao'nun cezası belli oldu! Kadro dışı bırakılacak ve para cezası kesilecek!

Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta bir pozisyonda sinirlenerek takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve bunun sonucunda kırmızı kart görerek sahadan atılmıştı. Ayhan Şensoy'un haberine göre Galatasaray Brezilyalı savunmacıyı kadro dışı bırakmayı  ve para cezasına çarptırmayı planlıyor.

Galatasaray'da Marcao'nun cezası belli oldu! Kadro dışı bırakılacak ve para cezası kesilecek!

SATILMASI PLANLANIYOR

Marcao'ya İtalya Serie A'dan bir takımın 12 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi. Galatasaray yönetimi teklifi değerlendirmeye alırken teknik direktör Fatih Terim ise henüz kararını vermedi. Marcao'ya kızgın olan Terim'in kısa bir süre bekleme kararı aldığı ifade edildi. Ancak Marcao'nun büyük ihtimalle satılması öngörülüyor.

Galatasaray'da Marcao'nun cezası belli oldu! Kadro dışı bırakılacak ve para cezası kesilecek!

TAKIM ARKADAŞLARI TAVIR ALDI

Galatasaraylı futbolcuların da Kerem Aktürkoğlu'na yapılan bu hareketi kabul etmedikleri ve gerek uçakta, gerekse de antrenmanda oyuncuya tavır aldı. Hiçbir şekilde Marcao ile iletişime geçmeyen sarı kırmızılı oyuncular, kulüp tarafından bu hareketin cezalandırılmasını bekliyor.

 

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