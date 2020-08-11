Galatasaray'da Mehmet Ekici iddiası!

Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasının ardından kadrosuna şu ana kadar sadece Arda Turan'ı katan Galatasaray'da, art arda KAP bildirimlerinin gelmesi bekleniyor. Daha önce prensipte anlaşma sağlanan Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui transferlerinde resmi açıklamalar çok yakın. Transferde sarı-kırmızılıların son durumu bu şekildeyken Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici ile görüştüğü iddiaları ortaya atıldı.

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayan Mehmet Ekici ile görüşme halinde. 2017/2018 sezonu başında Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ancak ciddi şekilde sakatlık sorunları yaşayan başarılı orta saha oyuncusu Sarı lacivertliler'le yeni sözleşme imzalamamıştı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'ye geldiği günden bugüne kadar sakatlık sorunları ile boğuşuyor. 3 sezondur Fenerbahçe forması giymesine rağmen yalnızca 49 gol atan Ekici, 5 gol 5 asist ile oynadı. Transferin gündeme gelmesinin ardından "müzmin sakat" olarak nitelendirilen Mehmet Ekici için sarı-kırmızılı taraftarlar, "Bu transferin düşünülmesi bile yanlıştır" şeklinde yorumlarda bulundu.