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Galatasaray'da Mostafa Mohamed'e partner geliyor | Kalifa Coulibaly hamlesi

Önümüzdeki sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızlı ekip Mostafa Mohamed'in yanında oynaması için bir forvet arayışına girmişken gündeme Kalifa Coulibaly ismi geldi.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'e partner geliyor | Kalifa Coulibaly hamlesi

Yeni sezonda kaliteli bir kadro ile şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da hücum hattını güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Mbaye Diagne ve Radamel Falcao'yu gözden çıkaran sarı kırmızılı ekip, o bölgeye bir forvet arayışını sürdürüyor. Gündeme gelen isim ise Kalifa Coulibaly.

LİSTEDE İLK SIRADA

Fransız basınında çıkan iddiaya göre, sarı-kırmızılılar için Nantes'dan Kalifa Coulibaly'yi istiyor. Haberde oyuncunun Fatih Terim'in forvet listesinde ilk sırada bulunduğu ifade ediliyor. Deneyimli teknik adamın bu isteğini yönetime ilettiği ve oyuncu için şartları araştırmalarını talep ettiği ifade edildi. Galatasaray ekibinin şimdilik herhangi bir teklifte bulunmadığı ifade edildi.

Galatasaray'da Mosatafa Mohamed'e partner geliyor | Kalifa Coulibaly hamlesi

4.5 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Futbola PSG'nin altyapısında başlayan Coulibaly, Charleroi, Gent ve son olarak Nantes formaları giydi. Uzun boyu ile dikkat çeken Malili forvet, Fransız ekibine 18 Ağustos 2017 yılında 4.5 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Geçen sezon Nantes'ta fazla forma şansı bulamayan Coulibaly, 17 maçta 981 dakika sahada kalabildi. Ancak ligin son 4 maçında 3 gol 1 asistle oynayan oyuncu kalitesini göstermiş oldu.

Galatasaray'da Mosatafa Mohamed'e partner geliyor | Kalifa Coulibaly hamlesi

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