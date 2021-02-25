Galatasaray'da Muslera sorun çıkardı! Menajeri sözleşme uzatma teklifini reddetti

Sarı kırmızılı takıma transfer olduktan sonra kazanılan başarılarda büyük pay sahibi olan Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlıktan dönüşü takıma ve sonuçlara olumlu yansıdı.

İKİ KEZ GÖRÜŞÜLDÜ

Galatasaray yönetimi de sezon sonunda kontratı bitecek olan Muslera'nın takımda kalması için menajeriyle iletişime geçse de sonuç çıkmadı. Yönetimin 2020 yılının Kasım ve Aralık aylarında oyuncunun menajeri Daniel Fonseca ile iki kez görüşme yaptı ve 2 milyon euro'dan 2+1 yıllık teklif yapıldı. Ayrıca oyuncunun kontratında yer alan 5 bin euro'luk puan priminin de devam etmesi teklif edildi.

MENAJERİ KAPILARI KAPATTI

Ancak, Muslera'nın menajeri oyuncusunun pandemi döneminde maaşında 575 bin euro'luk (maaşının yaklaşık yüzde 16'sı) bir indirim yaptığını ifade etti. Yeni sözleşmede de yüzde 20'ye kadar indirim yapabileceğini belirten Fonseca, 2 milyon 865 bin euro'nun altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini yönetime bildirdi. Bu gelişme üzerine yönetim, Fonseca'ya çağrı yaptı ancak, görüşme talebi reddedildi.