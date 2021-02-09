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Galatasaray'da Muslera ve Donk'a yeni sözleşme!

Süper Lig'de üst üste 5 galibiyetle zirve yükselen Galatasaray, son dönemdeki performanslarıyla dikkat çeken Muslera ve Donk'a yeni sözleşme teklifi yapmak için hazırlanıyor.

Galatasaray'da Muslera ve Donk'a yeni sözleşme!

Ara transfer döneminde kadrosunu genç futbolcular ile güçlendiren Galatasaray, yeni transferler Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'den 5 gollük katkı aldı. Ligde oynanan son 5 maçı kazanan sarı-kırmızılılar, yükselen formuyla birlikte sıralamada liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Bu süreçte ligin ilk yarısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fernando Muslera, takıma döndü ve ilk 11'de çıktığı 5 maçta Galatasaray puan kaybetmedi. Art arda gelen galibiyetlerde kritik asist ve golleriyle skor etkisi yapan savunma oyuncusu Ryan Donk'da zirve yürüyüşünde büyük rol oynadı. 

YENİ SÖZLEŞMELER YOLDA

Milliyet'in haberine göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Donk'a 1+1 yıllık yeni sözleşme önerilecek. Galatasaray'ın kısa süre içerisinde oyuncu ile görüşmelere başlaması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, takım için oldukça büyük önem arz eden Muslera ile de 2+1 yıllık sözleşme görüşmelerine başlamak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki kalecinin 3 milyon 575 bin Euro olan net maaşı yeni sözleşme ile beraber 2,5 miyon Euro'ya indirilecek.

Onur Çelik
Spor Editörü
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