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Galatasaray'da Muslera'nın lisansı çıktı!

Sakatlığı nedeniyle en erken Ocak'ta kadroya girebilecek olan Muslera'nın lisansının iptal edileceği düşünülüyordu. Ancak Galatasaray yönetimi yıldız oyuncunun lisansını çıkardı.

Galatasaray'da Muslera'nın lisansı çıktı!

Galatasaray'da transferin son saatlerinde kaleci Fernando Muslera'nın lisansının çıkarılmayacağı haberleri gün yüzüne çıkmıştı. Bunun üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar söylentilere büyük tepki göstermişti. Transfer dönemini de taraftarın beklediği şekilde geçiremeyen Galatasaray yönetimine, taraftardan büyük tepki geldi. 

Sabah saatlerinde Galatasaray'ın TFF sayfasında Muslera'nın lisansının çıkartıldığı görüldü. Tecrübeli kalecinin sakatlığı sebebiyle Muslera'nın ligin ilk yarısında forma giymesi zor görünüyor. 34 yaşındaki kalecinin önümüzdeki sene sözleşmesi sona eriyor. Muslera'nın ülkesine dönerek futbol hayatını Uruguay'da sonlandırması da ihtimaller arasında. 

Galatasaray'da, Muslera'nın lisansı çıktı!

Onur Çelik
Spor Editörü


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