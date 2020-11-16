Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlık durumu iptal edildiGelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 16 Kasım PazartesiAltınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kilis’te traktör devrilen motosikletin üzerinden geçti: 1 ölüKars-Iğdır-Nahçıvan Dermiryolu Projesi süreci hız kazanıyorKerimcan Durmaz'dan eski dostları Danla Bilic ve Selin Ciğerci hakkında şok sözler!Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma: 4 kişi için iddianame hazırlandıVan kilimlerinin motiflerini yaşatmak için tanıtım kataloğu hazırlandıMüge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü! Zeliha Cevdet çifti cinayetinde 3 tutuklama16 Kasım ŞOK Kataloğu 2020 | ŞOK yeni fırsatlarla karşınızda
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlık durumu iptal edildi

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlık durumu iptal edildi

Mahkeme, Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi hakkındaki 'idari ibrasızlık' kararını verdi. Böylelikle, Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalkmış oldu.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlık durumu iptal edildi

Galatasaray'da mahkemenin verdiği karar ile Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalktı.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 09.30'da başlayan duruşmada, yönetim kurulunun ibrasızlığının iptali için açılan dava görüldü.

Bu durumda başkan ve yöneticiler bir dönem daha seçilme hakkı elde etti. Başkan Cengiz ve listesinde olan idareciler aday olma, görev alma hakkına sahipler.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT