Galatasaray'da neşeli antrenman

Antrenman öncesinde yardımcı antrenör Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın doğum günü kutlandı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Neşeli geçen antrenman taktik çalışmaların ardından sona erdi. Sakatlıkları devam eden Şener, Feghouli Emre ve Diagne antrenmanda yer almadı.

HASAN ŞAŞ VE ÜMİT DAVALA'YA BREZİLYA USULÜ KUTLAMA

Galatasaray'da yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya Brezilya usulü doğum günü

kutlaması yapıldı. Oldukça neşeli anların yaşandığı kutlama sonrası oyuncular çalışmalarına devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Doğum günü kutlamasından görüntüler

- Antrenmandan görüntüler

DHA