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  3. Galatasaray’da Nzonzi kadro dışı

Galatasaray’da Nzonzi kadro dışı

Galatasaray'da Fransız oyuncu Steven Nzonzi, disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray’da Nzonzi kadro dışı

Galatasaray'da Fransız oyuncu Steven Nzonzi, disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır "denildi.

Kaynak: İHA

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