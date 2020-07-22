Galatasaray'da o isimle yollar ayrıldı!

Galatasaray'ın Brezilya'lı sağ beki Mariano ile yollar ayrıldı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Mariano'nun son antrenmanına çıktığı belirtildi. Mariano, teknik ekiple ve oyuncu arkadaşlarıyla vedalaştı.

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Mariano ile yola devam etmiyor. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Mariano'nun bugün son antrenmanına çıktığı, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştığı belirtildi. Açıklamada ayrıca deneyimli futbolcuya emekleri için teşekkür edildi.

Sarı-kırmızılılarda Mariano, bu sezon takımdan ayrılan dördüncü isim oldu. Selçuk İnan, Nagotomo, Onyekuru ayrılan diğer isimlerdi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler. Yolun açık olsun Mariano!" ifadeleri kullanıldı.

Teknik Direktör Fatih Terim'de oyuncunun ayrılışı ile ilgili paylaşımda bulundu. Terim, "Bugün bir arkadaşımızla daha vedalaşıyoruz. Maalesef üzücü de olsa gerçekler bunlar. Ben Mariano'yu geç tanıdım; ama önemli bir oyuncu ve önemli bir insan. Kendisiyle çalışmaktan çok mutlu oldum. O mevkinin en zeki ve en teknik oyuncularından bir tanesi." açıklamasını yaptı.

MARIANO'NUN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a 2017 yılında Sevilla'dan transfer olan Mariano, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa maçlarıyla birlikte toplamda 105 maça çıktı. 105 maçta 2 gol kaydeden Brezilya'lı sağ bek, 16 asist yaptı. Mariano, sarı kırmızılı forma ile 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper kupa kazandı.