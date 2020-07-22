İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Galatasaray'da o isimler yollar ayrıldı!

Galatasaray'da o isimler yollar ayrıldı!

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Marianon'un son antrenmanına çıktığı belirtildi.

Galatasaray'da o isimler yollar ayrıldı!

Galatasaray'ın Brezilya'lı sağ beki Mariano ile yollar ayrıldı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Mariano'nun son antrenmanına çıktığı belirtildi. 

Galatasaray'da o isimler yollar ayrıldı!

Galatasaray'da Mariano, bu sezon takımdan ayrılan dördüncü isim oldu. Selçuk İnan, Nagotomo, Onyekuru ve Mariano ayrılan isimler oldu. 

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama: 

"Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler. Yolun açık olsun Mariano!"

Galatasaray'da o isimler yollar ayrıldı!

MARIANO'NUN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a 2017 yılında Sevilla'dan transfer olan Mariano, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa maçlarıyla birlikte toplamda 105 maça çıktı. 105 maçta 2 gol kaydeden Mariano, 16 asist yaptı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT