Galatasaray'da o isimler yollar ayrıldı!

Galatasaray'ın Brezilya'lı sağ beki Mariano ile yollar ayrıldı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Mariano'nun son antrenmanına çıktığı belirtildi.

Galatasaray'da Mariano, bu sezon takımdan ayrılan dördüncü isim oldu. Selçuk İnan, Nagotomo, Onyekuru ve Mariano ayrılan isimler oldu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler. Yolun açık olsun Mariano!"

MARIANO'NUN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a 2017 yılında Sevilla'dan transfer olan Mariano, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa maçlarıyla birlikte toplamda 105 maça çıktı. 105 maçta 2 gol kaydeden Mariano, 16 asist yaptı.