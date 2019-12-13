Galatasaray'da o oyuncu kadro dışı bırakıldı
Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamayla Fransız oyuncu Steven Nzonzi'nin son antrenmandaki disiplinsiz davranışları sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi.
Galatasaray Kulübü'nden açıklama yapıldı.
Kulüp yaptığı açıklama ile Steven Nzonzi'nin son antrenmandaki disiplinsiz davranışları sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;
Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır.
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