Galatasaray'da o oyuncu kadro dışı bırakıldı

Galatasaray Kulübü'nden açıklama yapıldı.

Kulüp yaptığı açıklama ile Steven Nzonzi'nin son antrenmandaki disiplinsiz davranışları sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır.