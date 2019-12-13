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  3. Galatasaray'da o oyuncu kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'da o oyuncu kadro dışı bırakıldı

Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamayla Fransız oyuncu Steven Nzonzi'nin son antrenmandaki disiplinsiz davranışları sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Galatasaray'da o oyuncu kadro dışı bırakıldı

Galatasaray Kulübü'nden açıklama yapıldı.

Kulüp yaptığı açıklama ile Steven Nzonzi'nin son antrenmandaki disiplinsiz davranışları sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır.

Galatasaray'da o oyuncu kadro dışı bırakıldı

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