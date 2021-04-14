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  4. Galatasaray'da, Olağan Seçim Genel Kurulu Toplantısı'nın tarihi belli oldu

Galatasaray'da, Olağan Seçim Genel Kurulu Toplantısı'nın tarihi belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada 22 Mayıs Cumartesi günü 'Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı' ile seçime gidileceği belirtildi.

Galatasaray'da, Olağan Seçim Genel Kurulu Toplantısı'nın tarihi belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada 22 Mayıs Cumartesi günü 'Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı' ile seçime gidileceği belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mayıs 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu"

Berkem Temizel
Gece Editörü
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