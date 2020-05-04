Galatasaray'da "online" divan kurulu ertelendi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "online" yapılması planlanan divan kurulu toplantısı ertelendi.

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üyelerimizin bu zorlu koronavirüs salgın sürecinde bilgilenmelerini sağlamak amacıyla Zoom video konferans üzerinden bu cumartesi (9 Mayıs) yapmayı planladığımız divan kurulu 23 Mayıs gününe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA