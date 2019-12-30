Galatasaray'da Onyekuru için geri sayım başladı

Galatasaray, 5-0'lık Antalyaspor galibiyetinden sonra rotasını transfere çevirdi. Fatih Terim,sezon başından beri kadrosunda görmeyi çok istediği Onyekuru transferini bitirmeye çok yakın. Taraflar oyuncunun kulübü Monaco ile el sıkıştı.



Takımının son maçtaki oyunundan ve temposundan memnun olan teknik direktör Fatih Terim yeni takviyelerle birlikte ikinci yarıda daha güçlü bir kadro kurmak istiyor. Henry Onyekuru ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılı ekip, sol bek için ise Leipzig'in Uruguaylı oyuncusu Saracchi'yi kadrosuna katmak üzere. Galatasaray’ın 22 yaşındaki oyuncu için Alman ekibine herhangi bir kiralama bedeli ödemeyeceği iddia edilirken anlaşmanın 1.5 yıl olduğu belirtiliyor.



Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından