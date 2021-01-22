Galatasaray'da Onyekuru ve Halil Dervişoğlu transferleri tamam! Bu akşam İstanbul'a geliyorlar...

Süper Lig'de hem yaz transfer sezonunu hem de ara transfer dönemini oldukça sancılı geçiren Galatasaray, yönetim ve Fatih Terim arasında yaşanan gerginliklerin ardından transferde adım atmaya başladı.

Transfer döneminin başından itibaren kadroya katılmasına kesin gözüyle bakılan Henry Onyekuru, Monaco'nun pazarlıklarda zorluk çıkarması nedeniyle gerçekleşmesi zor bir transfere bürünmüştü. Ancak Galatasaray yönetimi ve Fransız ekibi Onyekuru'nun Galatasaray'a kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Nijeryalı futbolcu 3. kez sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Ara transfer süreci boyunca basında adı hiç geçmeyen genç milli futbolcu Halil Dervişoğlu, Galatasaray ile anlaşma sağladı. İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'da forma giyen 21 yaşındaki forvet, sarı-kırmızılı ekibe kiralık olarak katılacak.

Yönetimin bütün yoğunluğunu ise İrfan Can Kahveci transferine verdiği biliniyor. Başakşehir tarafıyla süren görüşmelerde belli bir aşama kaydedildi.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYORLAR

Transferi tamamlanan Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu, bu akşam ardı ardına İstanbul'a gelerek sözleşme görüşmelerine başlayacak.